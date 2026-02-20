Энрике: не помню матча с командой, занимающей последнее место, который прошёл без проблем

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем 23-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Метцем».

«Мы будем относиться к матчу с «Метцем» как к очень важной встрече. Нам нужно оказать давление на «Ланс», завоевать три очка. Я не помню ни одного матча с командой, занимающей последнее место в турнирной таблице, который прошёл бы без проблем. Нам нужно выиграть эту встречу, поэтому мы должны хорошо подготовиться», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 22 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Метц» заработал 13 очков и располагается на последней, 18-й строчке. Лидирует в турнире «Ланс», у которого 52 очка.