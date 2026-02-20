Гвардиола — о сокращении отставания от «Арсенала»: впереди 12 туров — целая вечность

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении «горожан» в турнирной таблице чемпионата Англии. 18 февраля лидирующий «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) и упустил возможность оторваться от «Манчестер Сити» на семь очков.

«12 игр — это много. Меня волнует только «Ньюкасл». Финал Кубка лиги с «Арсеналом» меня не интересует, пока он не наступит. Хочется предугадывать, что произойдёт, и знать, кто станет чемпионом, но это невозможно. Я не знаю, что случится в следующих 12 матчах.

Я ни разу об этом не говорил со своими футболистами. Вчера и позавчера мы только и говорили: «Ньюкасл», «Ньюкасл», «Ньюкасл». Я не обсуждал положение в турнирной таблице. Мне было совершенно всё равно.

Осталось 12 игр. Задайте мне этот вопрос за два-три матча до конца, и я отвечу, но 12 встреч — это целая вечность. Это единственная правда, которую я знаю», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

