«Элементарная ошибка в контактном единоборстве». Игнашевич — про удаление Головина в ЛЧ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич оценил удаление полузащитника «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3). Россиянин был удалён на 48-й минуте.

«Не лучший матч Саши. Это было видно по его пролётам в прессинге, не очень уверенной игре по Витинье в нескольких эпизодах. Потому что Витинья действительно вёл игру, он, как дирижёр, опускался к защитникам, становился третьим-четвёртым в линию. И Саша как игрок центра поля очень часто с ним оказывался рядом. И я видел несколько неуверенных действий, потому что достаточно неплохо знаю Сашу и могу сказать, что это была не самая лучшая его игра.

Этот фол обнажил не самое хорошее качество Саши – ведение контактных единоборств внизу. У него нет, к сожалению, навыка чистого отбора. К сожалению, потому что если бы всё-таки он был, это бы добавило ему плюсов. Но он не защитник. И есть проблема у футболистов, у которых просто отсутствует навык игры в отборе. Например, взять Илью Самошникова. Он у меня был в «Торпедо» и тоже, к сожалению, совершенно не умеет отбирать мяч, правильно ставить ногу, я с ним на тренировках работал. Просто отсутствует этот элемент в игре футболиста. То есть если контакт в ногах, он отбирает мяч сверху, а не со стороны. А если сверху, то это уже на красную тянет в любом случае.

И у Саши то же самое, он хотел поставить корпус в эпизоде с Витиньей и сыграть на опережение. Но Витинья оказался быстрее, поэтому нога полетела в колено. У Саши такие же фолы были на тренировках и в играх за ЦСКА, были такие же прямые красные карточки, во Франции получал такие удаления, поэтому это просто элементарная ошибка в контактном единоборстве», – сказал Игнашевич в выпуске на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.