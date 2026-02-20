Скидки
Футбол

«Ливерпуль» видит замену Конате в экс-защитнике «Челси» — Sports Boom

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори стал трансферной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы видят в бывшем футболисте «Челси» замену для Ибраимы Конате, чей контракт заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Sports Boom.

По информации источника, 28-летний футболист испытывает желание вернуться в английскую Премьер-лигу. Это желание Томори обусловлено целью вновь стать игроком национальной команды.

Защитник играет за «Милана» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Томори принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

