Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Красава Ипсонас — Арис, результат матча 20 февраля 2026, счет 1:1, 23-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Красава Ипсонас» вырвал ничью в матче с «Арисом». Кокорин и Черышев не отметились голами
Комментарии

Завершён матч 23-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Красава Ипсонас» и «Арис». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Кипр — Первый дивизион . 23-й тур
20 февраля 2026, пятница. 20:00 МСК
Красава Ипсонас
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Какулис – 53'     1:1 Голдсон – 88'    

Счёт во встрече открыл Андроникос Какулис. Нападающий гостей отличился во втором тайме на 53-й минуте. В конце встречи защитник «Ариса» Коннор Голдсон отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт.

Отметим, что в этой встрече приняли участие россияне Александр Кокорин и Денис Черышев. Форвард «Ариса» вышел в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте, а полузащитник «Красава Ипсонас» вышел на поле со скамейки на 73-й минуте.

После этой игры «Арис» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Красава Ипсонас» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
