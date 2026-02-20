«Красава Ипсонас» вырвал ничью в матче с «Арисом». Кокорин и Черышев не отметились голами

Завершён матч 23-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Красава Ипсонас» и «Арис». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт во встрече открыл Андроникос Какулис. Нападающий гостей отличился во втором тайме на 53-й минуте. В конце встречи защитник «Ариса» Коннор Голдсон отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт.

Отметим, что в этой встрече приняли участие россияне Александр Кокорин и Денис Черышев. Форвард «Ариса» вышел в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте, а полузащитник «Красава Ипсонас» вышел на поле со скамейки на 73-й минуте.

После этой игры «Арис» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Красава Ипсонас» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка.