«Ливерпуль» и «МЮ» могут побороться за полузащитника АПЛ стоимостью € 57,5 млн — CO

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Вулверхэмптона» Матеусу Мане. На текущий момент мерсисайдцы лидируют в борьбе за подписание 18-летнего хавбека. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные» планируют сделать предложение о покупке английского игрока грядущим летом. Подчёркивается, что «волки» оценивают Мане в £ 50 млн (€ 57,5 млн).

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

