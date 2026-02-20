Скидки
Главная Футбол Новости

Артём Ребров: 20 лет назад поля были только картошку сажать. Молодые футболисты не верят

Артём Ребров: 20 лет назад поля были только картошку сажать. Молодые футболисты не верят
Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров высказался о качестве современных футбольных полей и сравнил их с полями 20-летней давности.

«В нынешней ситуации ОАЭ — идеальное место, чтобы проводить сборы и никуда не рыпаться а потом возвращаться к недельному циклу.

Многие сейчас видят по спортивным каналам картинки, когда 20 лет назад поля были только картошку сажать. Молодые футболисты не верят, что такое возможно было. Сейчас 80-90% полей в командах Премьер-Лиги – такие же, как и в ОАЭ. Поэтому тут приближенные условия тех полей, с которыми мы столкнёмся в весенней части», — сказал Ребров в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

