Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: «Барселоне» и «Сити» интересен Браун, «Айнтрахт» оценивает защитника в € 65 млн

Bild: «Барселоне» и «Сити» интересен Браун, «Айнтрахт» оценивает защитника в € 65 млн
Комментарии

«Барселона» и «Манчестер Сити» внимательно следят за левым защитником «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб потребует за переход 22-летнего футболиста как минимум € 65 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Брауну со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Тьерри Анри перечислил, кого из нападающих нужно купить «Барселоне»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android