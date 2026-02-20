Bild: «Барселоне» и «Сити» интересен Браун, «Айнтрахт» оценивает защитника в € 65 млн

«Барселона» и «Манчестер Сити» внимательно следят за левым защитником «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб потребует за переход 22-летнего футболиста как минимум € 65 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Брауну со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

