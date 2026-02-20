Дисквалификацию Калюлю за удаление в игре с «Интером» не отменили

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не согласился на отмену дисквалификации защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, туринцы подали апелляцию в судебную инстанцию при федерации, а после её отклонения обратились напрямую к Гравине, но снова получили отказ. Француз пропустит игру с «Лечче».

Напомним, Калюлю получил вторую жёлтую карточку за фол на защитнике «Интера» Алессандро Бастони в матче 25-го тура Серии А. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:2. Позже глава судейского корпуса чемпионата Италии Джанлука Рокки признал неверным решение удалить защитника «Ювентуса».