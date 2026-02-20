Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалификацию Калюлю за удаление в игре с «Интером» не отменили

Дисквалификацию Калюлю за удаление в игре с «Интером» не отменили
Комментарии

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не согласился на отмену дисквалификации защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, туринцы подали апелляцию в судебную инстанцию при федерации, а после её отклонения обратились напрямую к Гравине, но снова получили отказ. Француз пропустит игру с «Лечче».

Напомним, Калюлю получил вторую жёлтую карточку за фол на защитнике «Интера» Алессандро Бастони в матче 25-го тура Серии А. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:2. Позже глава судейского корпуса чемпионата Италии Джанлука Рокки признал неверным решение удалить защитника «Ювентуса».

Материалы по теме
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android