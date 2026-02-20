Стала известна позиция «Баварии» насчёт возможного трансфера Гакпо из «Ливерпуля»

«Бавария» приняла решение отказаться от попыток приобрести крайнего нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо, несмотря на интерес мюнхенского клуба к 26-летнему футболисту минувшим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, немецкий гранд решил не покупать Гакпо на фоне игры, которую демонстрирует крайний нападающий Луис Диас в нынешнем сезоне. Колумбиец перешёл в «Баварию» из нынешнего клуба Гакпо минувшим летом.

В нынешнем сезоне нидерландец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

