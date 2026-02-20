Скидки
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Баварии» насчёт возможного трансфера Гакпо из «Ливерпуля»

«Бавария» приняла решение отказаться от попыток приобрести крайнего нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо, несмотря на интерес мюнхенского клуба к 26-летнему футболисту минувшим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, немецкий гранд решил не покупать Гакпо на фоне игры, которую демонстрирует крайний нападающий Луис Диас в нынешнем сезоне. Колумбиец перешёл в «Баварию» из нынешнего клуба Гакпо минувшим летом.

В нынешнем сезоне нидерландец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

