«Всё кончено». Кассано раскритиковал «Милан» и высказался о чемпионской гонке в Серии А

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался после матча «Милана» и «Комо» (1:1) в 24-м туре Серии А, отметив, что «Интер» наверняка выиграет чемпионство в нынешнем сезоне.

«Это был матч, в котором оба голкипера подарили друг другу по голу. Между этими моментами было много хороших переходов и качественной игры в исполнении «Комо». А вот у «Милана», как обычно, много неразберихи в игре, ничего не поделаешь. Я не могу поверить, что такая команда, как «Милан», продолжает так играть.

Теперь «Интер» впереди на семь очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что всё кончено. Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они всё ближе, а у «Милана» еще три или четыре сложных гостевых встречи, включая дерби», – приводит слова Кассано Pianeta Milan.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков.