«Интер Майами» и «Сан-Паулу» проявляют интерес к Каземиро — Конур

«Интер Майами» и бразильский «Сан-Паулу» могут побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Футболист начинал свою профессиональную карьеру в «Сан-Паулу», и клуб готов предложить Каземиро контракт на два года, а также должность в структуре команды после завершения трудового соглашения. «Интер Майами» также участвует в борьбе за подписание футболиста. Сообщается, что игрок уже посетил Флориду и может стать одноклубником Лионеля Месси.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.