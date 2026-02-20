Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» и «Сан-Паулу» проявляют интерес к Каземиро — Конур

«Интер Майами» и «Сан-Паулу» проявляют интерес к Каземиро — Конур
Комментарии

«Интер Майами» и бразильский «Сан-Паулу» могут побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Футболист начинал свою профессиональную карьеру в «Сан-Паулу», и клуб готов предложить Каземиро контракт на два года, а также должность в структуре команды после завершения трудового соглашения. «Интер Майами» также участвует в борьбе за подписание футболиста. Сообщается, что игрок уже посетил Флориду и может стать одноклубником Лионеля Месси.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Кэррик высказался об уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android