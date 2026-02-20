Бубнов назвал команду, которой он симпатизирует в чемпионате Англии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов ответил, какой команде из английской Премьер-лиги он симпатизирует.

«Я всегда симпатизировал Гвардиоле, поэтому понятно, какой команде я симпатизирую и самое главное, кого я в основном смотрю. Когда Гвардиола играет со всеми ведущими командами АПЛ, естественно, я смотрю, поэтому я в принципе знаю, как играют все команды и возможности всех команд, которые вверху турнирной таблицы АПЛ. Но повторяю, симпатизирую я Гвардиоле, поэтому, естественно, и «Манчестер Сити», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 53 очка и занимает второе место.

Материалы по теме Бубнов ответил, в какую команду РПЛ мог бы вписаться Денис Черышев

Какие карточки есть в футболе: