Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Месси восстановился от травмы и сыграет в первом матче МЛС в новом сезоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси восстановился от мышечной травмы и сыграет во встрече 1-го тура МЛС с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает ESPN.

США — Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Не начался
Интер Майами
Майами
Участие форварда в стартовой игре нового сезона МЛС оставалось под вопросом, так как аргентинец получил травму левого подколенного сухожилия. Из-за этого американский клуб отменил товарищеский матч с «Индепендьенте» в Пуэрто-Рико, так как в нём не смог бы принять участие действующий чемпион мира.

Отметим, что «Интер Майами» является победителем минувшего розыгрыша турнира. В прошлом году команда из штата Флорида в финале одолела «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

