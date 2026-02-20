Бабич, восстанавливающийся после травмы крестообразной связки, приступил к работе с мячом

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала фотографию центрального защитника Срджана Бабича, приступившего к работе с мячом после травмы передней крестообразной связки, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), который состоялся 18 октября.
«Бабич с мячом! Срджан счастлив. Мы тоже. Возвращение всё ближе», — написано в сообщении красно-белых.
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
Как появился «Спартак»: