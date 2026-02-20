Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть более готовые команды». Уолкотт заявил, что «Реал» занял бы восьмое место в АПЛ

«Есть более готовые команды». Уолкотт заявил, что «Реал» занял бы восьмое место в АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт высказал мнение, что мадридский «Реал» расположился бы на восьмой строчке, если бы выступал в АПЛ.

«У меня есть ощущение, что у них были бы проблемы в гостях у «Кристал Пэлас», у «Лидса», на «Сент-Джеймс Парк». Погода тоже сыграла бы свою роль.

Многих болельщиков «Реала» не обрадует такой ответ, однако я считаю, что есть команды, более подготовленные к Премьер-лиге. Не думаю, что «Реал» был бы одной из таких команд», — сказал Уолкотт в видео аккаунта Prime Video Sport UK на странице в социальной сети X.

После 24 туров Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место.

Материалы по теме
Официально
«Реал» выпустил заявление в связи с травмой Дина Хёйсена

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android