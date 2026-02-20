«Есть более готовые команды». Уолкотт заявил, что «Реал» занял бы восьмое место в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт высказал мнение, что мадридский «Реал» расположился бы на восьмой строчке, если бы выступал в АПЛ.

«У меня есть ощущение, что у них были бы проблемы в гостях у «Кристал Пэлас», у «Лидса», на «Сент-Джеймс Парк». Погода тоже сыграла бы свою роль.

Многих болельщиков «Реала» не обрадует такой ответ, однако я считаю, что есть команды, более подготовленные к Премьер-лиге. Не думаю, что «Реал» был бы одной из таких команд», — сказал Уолкотт в видео аккаунта Prime Video Sport UK на странице в социальной сети X.

После 24 туров Ла Лиги «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место.

