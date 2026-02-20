«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется экс-игроком «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает AS.

По информации издания, команда МЛС готова подписать Коутиньо, который ранее разорвал контракт с «Васко да Гама» из-за давления со стороны болельщиков. Руководители американского клуба видят в бразильце замену травмированному Рики Пучу. Ранее испанец порвал переднюю крестообразную связку колена.

Напомним, Коутиньо перешёл в бразильский клуб в 2024 году, покинув «Астон Виллу». Трансфер полузащитника из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за € 145 млн до сих пор является третьим по дороговизне переходом в истории футбола.