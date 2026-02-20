Скидки
«Большое внимание уделяется деталям». Зобнин — о зимних сборах «Спартака»

«Большое внимание уделяется деталям». Зобнин — о зимних сборах «Спартака»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о зимних сборах команды, проходящих в ОАЭ.

«Зимние сборы дольше длятся, так как пауза большая и нам приходится дольше готовиться. Летние сборы — они короче. Ощущения нормальные. Для меня это часть футбольной жизни, карьеры. Чувствую себя прекрасно. Хороший тренировочный зал, много тактических упражнений, где главный тренер объясняет нам, как мы должны играть. Помимо этого, внимание уделяется стандартным положениям, аутам. Большое внимание уделяется деталям», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Стало известно, что попросил Карседо у Кахигао после прихода в «Спартак»
