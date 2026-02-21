Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Барселоны» хотят вернуться к игровым принципам минувшего сезона — Sport.es

Игроки «Барселоны» хотят вернуться к игровым принципам минувшего сезона — Sport.es
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл длительную беседу с футболистами на фоне последних двух проигранных матчей. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, коллективная оценка игроков сине-гранатовых во многом совпала с оценкой немецкого специалиста. Было признано, что некоторые концепции, которые отлично работали в прошлом сезоне, в нынешнем оказались сложными для реализации.

Флик и тренерский штаб остались довольны отзывами игроков, которые подтвердили свою приверженность возвращению к принципам минувшего сезона и согласились с тем, что в последних встречах они несколько отошли от интенсивного и высокого прессинга.

Материалы по теме
«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется экс-игроком «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android