Игроки «Барселоны» хотят вернуться к игровым принципам минувшего сезона — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл длительную беседу с футболистами на фоне последних двух проигранных матчей. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, коллективная оценка игроков сине-гранатовых во многом совпала с оценкой немецкого специалиста. Было признано, что некоторые концепции, которые отлично работали в прошлом сезоне, в нынешнем оказались сложными для реализации.

Флик и тренерский штаб остались довольны отзывами игроков, которые подтвердили свою приверженность возвращению к принципам минувшего сезона и согласились с тем, что в последних встречах они несколько отошли от интенсивного и высокого прессинга.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: