Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» согласовала трансфер 16-летнего английского нападающего — Sport.es

«Барселона» согласовала трансфер 16-летнего английского нападающего — Sport.es
Комментарии

«Барселона» согласовала трансфер 16-летнего нападающего «Норвич Сити» Аджая Тавареса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в выходные английский форвард прибудет в столицу Каталонии, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с сине-гранатовыми. Юридические вопросы между клубами уже решены, официальное объявление трансфера должно произойти в скором времени.

Таварес выступает на позиции левого вингера за команду «Норвич Сити» U18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским «Волендамом». За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android