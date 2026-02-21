«Барселона» согласовала трансфер 16-летнего английского нападающего — Sport.es

«Барселона» согласовала трансфер 16-летнего нападающего «Норвич Сити» Аджая Тавареса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в выходные английский форвард прибудет в столицу Каталонии, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с сине-гранатовыми. Юридические вопросы между клубами уже решены, официальное объявление трансфера должно произойти в скором времени.

Таварес выступает на позиции левого вингера за команду «Норвич Сити» U18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским «Волендамом». За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.