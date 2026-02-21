УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 30,5 тыс.
Поделиться
УЕФА наложил штраф на «Барселону» в размере € 30,5 тыс. по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (2:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10' 1:1 Лопес – 34' 1:2 Лопес – 42' 2:2 Левандовски – 44' 2:3 Ольмо – 63' 2:4 Левандовски – 71'
Сине-гранатовые должны заплатить € 15,5 тыс. за зажигание файеров со стороны их болельщиков. Ещё на € 15 тыс. каталонский клуб оштрафован в связи с задержкой с выходом на поле. Подчёркивается, что эта задержка обусловлена действиями главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флика, который получил от УЕФА предупреждение, способное перерасти в потенциальное наказание.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «блауграна» набрала 16 очков и заняла пятое место.
Материалы по теме
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
00:59
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:33
-
00:19
-
00:03
- 20 февраля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:54
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
21:57
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:20
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:20