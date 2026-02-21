Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 30,5 тыс.

Комментарии

УЕФА наложил штраф на «Барселону» в размере € 30,5 тыс. по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (2:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес – 34'     1:2 Лопес – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

Сине-гранатовые должны заплатить € 15,5 тыс. за зажигание файеров со стороны их болельщиков. Ещё на € 15 тыс. каталонский клуб оштрафован в связи с задержкой с выходом на поле. Подчёркивается, что эта задержка обусловлена действиями главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флика, который получил от УЕФА предупреждение, способное перерасти в потенциальное наказание.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «блауграна» набрала 16 очков и заняла пятое место.

Комментарии
