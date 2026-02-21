УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 30,5 тыс.

УЕФА наложил штраф на «Барселону» в размере € 30,5 тыс. по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (2:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на УЕФА.

Сине-гранатовые должны заплатить € 15,5 тыс. за зажигание файеров со стороны их болельщиков. Ещё на € 15 тыс. каталонский клуб оштрафован в связи с задержкой с выходом на поле. Подчёркивается, что эта задержка обусловлена действиями главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флика, который получил от УЕФА предупреждение, способное перерасти в потенциальное наказание.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «блауграна» набрала 16 очков и заняла пятое место.

