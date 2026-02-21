Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
Брест — Марсель, результат матча 20 февраля 2026, счёт 2:0, 23-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» проиграл «Бресту» в матче 23-го тура Лиги 1, Гринвуд не реализовал пенальти
Комментарии

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Брест» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ромен Лиссорг. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
20 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Ажорк – 10'     2:0 Ажорк – 29'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Бреста» Людовик Ажорк на 10-й минуте. На 29-й минуте форвард оформил дубль. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. На 83-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который не смог реализовать полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

После 23 встреч французского чемпионата «Марсель» набрал 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 30 очков.

В следующем туре «Марсель» на своём поле сыграет с «Лионом» 1 марта, а «Брест» в этот же день на выезде встретится с «Метцем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
