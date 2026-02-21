Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
«Это очень подозрительно». Экс-игрок «Реала» Хесе — об эпизоде расизма в адрес Винисиуса

Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес высказался о ситуации с возможным проявлением расизма в адрес вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора со стороны футболиста «Бенфики» Джанлуки Престианни. В определённый момент матча Лиги чемпионов между командами (0:1) Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Существует множество споров, у каждого своё мнение. Я думаю, что прятаться за футболкой и что-то говорить игроку… Если тебе есть что ему сказать, ты должен сказать это, не прячась за футболкой.

Со мной такое случалось. Когда я с кем-то ссорился, если мне есть что сказать, я говорю прямо. Так я это вижу. Не думаю, что Винисиус устроил сцену просто потому, что ему так захотелось. Если он это сказал… значит, это правда. Это очень подозрительно… Если я злюсь и мне есть что сказать кому-то, я не прячусь за футболкой. Это жалко», — приводит слова Родригеса Sport.es со ссылкой на программу El Larguero.

Арбелоа — о расизме в адрес Винисиуса: всё в руках УЕФА, пора показать борьбу на деле

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

