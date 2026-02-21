Президент «Барселоны»: Гави много страдал и плакал, но он готов играть даже на костылях

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о восстановлении полузащитника Гави, приступившего к тренировкам с общей группой. В сентябре сообщалось, что 21-летний футболист пропустит четыре-пять месяцев после операции на мениске.

«После рецидива он пережил тяжёлые времена, но теперь всё позади, и ему нужно смотреть вперёд. Он страдал и плакал, однако всё это в прошлом. Гави — футболист с сильным характером, который постоянно был напряжён и зол, ведь хотел играть. Он вышел бы на поле даже на костылях.

Мы очень рады, что скоро Гави сможет вернуться в игру. У нас замечательная команда, и, когда кто-то получает серьёзную травму, для неё это становится тяжёлым временем. Гави помогали специалисты по реабилитации, врачи, тренер, его семья. Мы все вместе работали над тем, чтобы его выздоровление прошло как можно лучше», — приводит слова Лапорты Sport.es.

