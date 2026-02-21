«Атлетик» вырвал победу у «Эльче» в матче 25-го тура Ла Лиги, забив на 89-й минуте

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Атлетик» из Бильбао и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Атлетика» Горка Гурусета на 64-й минуте. Через пять минут форвард «Эльче» Андре Силва сравнял счёт, реализовав пенальти. На 89-й минуте Горка Гурусета оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 25 матчей испанского чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 25 очков.

В следующем туре «Эльче» на своём поле сыграет с «Эспаньолом» 1 марта, а «Атлетик» на день раньше на выезде встретится с «Райо Вальекано».