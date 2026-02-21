Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Эльче, результат матча 20 февраля 2026, счёт 2:1, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» вырвал победу у «Эльче» в матче 25-го тура Ла Лиги, забив на 89-й минуте
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Атлетик» из Бильбао и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 25-й тур
20 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Гурусета – 64'     1:1 А. Силва – 69'     2:1 Гурусета – 89'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Атлетика» Горка Гурусета на 64-й минуте. Через пять минут форвард «Эльче» Андре Силва сравнял счёт, реализовав пенальти. На 89-й минуте Горка Гурусета оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 25 матчей испанского чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 25 очков.

В следующем туре «Эльче» на своём поле сыграет с «Эспаньолом» 1 марта, а «Атлетик» на день раньше на выезде встретится с «Райо Вальекано».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Чилаверт: 90% «Реала» — чернокожие. Почему у них нет проблем, а у Винисиуса со всеми?
Комментарии
