Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Арбелоа: не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус

Тренер «Реала» Арбелоа: не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора и о роли футболиста в клубе.

«Я могу рассказать о своем опыте общения с Винисиусом, и я уже много раз говорил об этом, восхваляя его как футболиста. То, что он делает на поле с тех пор, как я здесь, – потрясающе, блестяще, он решает исход матчей, тащит команду на своих плечах, забивает потрясающие голы.

Он игрок, способный изменить ход игры, он берет на себя ответственность в команде. Он бесстрашный молодой человек, который смело противостоит таким ситуациям, как эта, и возвращается на поле. Я не могу поставить себя на его место. Нас всех оскорбляют, но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи. Я не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус. Это не первый раз, но мы надеемся, что последний. Мы будем рядом с ним, будем защищать его и поддерживать без тени сомнения, – приводит слова тренера официальный сайт «Реала».

Напомним, что гВинисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» во время матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

