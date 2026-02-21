Скидки
Кассано: мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома»

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано оценил работу тренера Джан Пьеро Гасперини в римском клубе.

«Мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома» – я не вижу даже 1% от игры его «Аталанты». Тренеру не нашли нужных игроков, они построили дерьмовую команду. Я просто надеюсь, что они смогут остаться в зоне Лиги чемпионов. Если они не займут четвертое место, боссы просто скажут: «Он [Гасперини] потерпел неудачу», – приводит слова Кассано Corriere Brescia.

«Рома» располагается на четвёртом месте высшего дивизиона итальянского первенства, имея в активе 47 очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 14 баллов.

