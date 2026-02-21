Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Унион Берлин — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо назвал вероятное следующее место работы Зинедина Зидана

Фабрицио Романо назвал вероятное следующее место работы Зинедина Зидана
Комментарии

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан достиг устной договоренности о возможном назначении главным тренером сборной Франции после ЧМ-2026. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Вокруг Зинедина Зидана всегда много слухов о мадридском «Реале» и не только. Что касается ситуации с Зиданом: мне говорят, что все остаётся предельно понятным, несмотря на все эти слухи. Вы, наверное, помните, как в декабре связывали Зидана с «Реалом», и я говорил вам: если Хаби Алонсо уйдёт, то кандидатом будет Арбелоа, и сейчас Арбелоа остаётся в системе клуба.

Что касается Зинедина Зидана, я так понимаю, что между ним и Федерацией футбола Франции уже готова устная договорённость о том, что Зидан станет следующим тренером сборной Франции после чемпионата мира.

Сейчас — полная концентрация на ЧМ с Дешамом, максимальное уважение к федерации, к французским игрокам и к самому Дешаму. Впереди турнир, но ожидается, что после чемпионата мира Зинедин вернётся к работе и возглавит национальную сборную.

Однако, опять же, это лишь слова. В футболе, пока вы ничего не подписали, может произойти что угодно — особенно с тренерами, где нет переговоров между клубами, а только между тренером и организацией. Вот почему ситуация с Зиданом остаётся на уровне готовой устной договорённости с Федерацией футбола Франции, которая ждёт завершения чемпионата мира», — сказал Романо у себя в подкасте.

53-летний Зидан покинул должность главного тренера мадридского клуба в июне 2021 года и с тех пор не работал.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом

Материалы по теме
Отец Мбаппе: если следующим тренером сборной Франции станет Зидан, мы все будем счастливы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android