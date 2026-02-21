Фабрицио Романо назвал вероятное следующее место работы Зинедина Зидана

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан достиг устной договоренности о возможном назначении главным тренером сборной Франции после ЧМ-2026. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Вокруг Зинедина Зидана всегда много слухов о мадридском «Реале» и не только. Что касается ситуации с Зиданом: мне говорят, что все остаётся предельно понятным, несмотря на все эти слухи. Вы, наверное, помните, как в декабре связывали Зидана с «Реалом», и я говорил вам: если Хаби Алонсо уйдёт, то кандидатом будет Арбелоа, и сейчас Арбелоа остаётся в системе клуба.

Что касается Зинедина Зидана, я так понимаю, что между ним и Федерацией футбола Франции уже готова устная договорённость о том, что Зидан станет следующим тренером сборной Франции после чемпионата мира.

Сейчас — полная концентрация на ЧМ с Дешамом, максимальное уважение к федерации, к французским игрокам и к самому Дешаму. Впереди турнир, но ожидается, что после чемпионата мира Зинедин вернётся к работе и возглавит национальную сборную.

Однако, опять же, это лишь слова. В футболе, пока вы ничего не подписали, может произойти что угодно — особенно с тренерами, где нет переговоров между клубами, а только между тренером и организацией. Вот почему ситуация с Зиданом остаётся на уровне готовой устной договорённости с Федерацией футбола Франции, которая ждёт завершения чемпионата мира», — сказал Романо у себя в подкасте.

53-летний Зидан покинул должность главного тренера мадридского клуба в июне 2021 года и с тех пор не работал.

