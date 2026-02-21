Скидки
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» опубликовал полный текст судебного решения по делу против Килиана Мбаппе

«ПСЖ» опубликовал полный текст судебного решения по делу против Килиана Мбаппе
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» разместил на главной странице официального сайта полный текст решения по делу о разбирательстве с Килианом Мбаппе.

По информации PSG Report, в опубликованных материалах указано, что клуб полностью выполнил финансовые обязательства перед бывшим игроком.

Ранее L’Equipe сообщала, что парижский клуб перечислил € 59 из 60,9 млн, которые должен Мбаппе. Также отмечалось, что «ПСЖ» добивался согласия футболиста отказаться от требования разместить полный текст судебного решения на главной странице сайта клуба сроком на один месяц.

В клубе настаивали, что все причитающиеся Мбаппе средства были выплачены, а разницу объясняли удержанием социальных взносов с заработной платы. Однако источники, знакомые с ситуацией, эту версию ставили под сомнение.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

