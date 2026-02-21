ФИФА может внести изменения в правила футбола после скандала Винисиуса и Престианни

Микаэль Сильвестр, входящий в группу «Голос игроков» при ФИФА, высказался о расистском эпизоде с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни.

По сведениям Sky Sports, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в организации рассматривают варианты введения санкций в отношении футболистов, которые жестом «закрывают рот», пытаясь скрыть оскорбительные высказывания.

По словам Сильвестра, необходимо четко разграничивать тактические разговоры между партнёрами по команде и оскорбительные выражения. Он подчеркнул важность диалога с арбитрами, чтобы определить, какие действия допустимы на поле, а какие — нет.

