Появилась информация о будущем Александра Зинченко в «Аяксе» на фоне тяжёлой травмы

Появилась информация о будущем Александра Зинченко в «Аяксе» на фоне тяжёлой травмы
По информации Soccernews.nl, велика вероятность того, что левый защитник «Аякса» Александр Зинченко продлит арендный контракт с клубом.

В начале февраля украинец заключил соглашение с амстердамцами до 30 июня 2026 года. Теперь стороны могут переподписать договор — сообщается, что футболист намерен отблагодарить клуб за доверие. При этом ожидается, что в случае продления Зинченко пойдёт на существенное снижение заработной платы.

В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В первом матче в стартовом составе за клуб Зинченко травмировал колено и выбыл на длительной срок.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

