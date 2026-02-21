Появилась информация о будущем Александра Зинченко в «Аяксе» на фоне тяжёлой травмы

По информации Soccernews.nl, велика вероятность того, что левый защитник «Аякса» Александр Зинченко продлит арендный контракт с клубом.

В начале февраля украинец заключил соглашение с амстердамцами до 30 июня 2026 года. Теперь стороны могут переподписать договор — сообщается, что футболист намерен отблагодарить клуб за доверие. При этом ожидается, что в случае продления Зинченко пойдёт на существенное снижение заработной платы.

В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В первом матче в стартовом составе за клуб Зинченко травмировал колено и выбыл на длительной срок.

