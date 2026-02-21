33-летний полузащитник Филиппе Коутиньо досрочно расторг контракт с «Васко да Гама», рассчитанный до середины года. Об этом официально сообщил бразильский клуб в своих социальных сетях.

По информации клуба, инициатором разрыва соглашения выступил сам футболист. Решение было принято на фоне недавнего матча, в котором хавбека освистали трибуны. После замены в перерыве Коутиньо не вернулся на скамейку запасных, а позже опубликовал прощальное заявление в социальных сетях.

«После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта. Выпустившись из академии и пройдя все ступени молодежной системы «Васко», Коутиньо на протяжении всей карьеры в мировом футболе всегда оставался верен духу этого клуба. Вернувшись в команду, с которой началась его карьера, он продемонстрировал профессионализм, преданность и глубокое уважение к клубу, дань уважения футболке «Васко» в каждый момент своего пребывания на поле», – написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Коутиньо провёл за бразильскую команду семь матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.