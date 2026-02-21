В Италии сообщили, когда вернётся к футболу травмированный Кевин Де Брёйне

Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне близок к возвращению после травмы, сообщает Corriere dello Sport.

Ожидается, что 34-летний бельгиец прибудет в Неаполь в воскресенье, 22 февраля, а уже на следующий день приступит к реабилитационному процессу.

Напомним, Де Брёйне получил повреждение 25 октября в матче против «Интера» во время исполнения пенальти. 29 октября ему была проведена операция в Антверпене (Бельгия).

В текущем сезоне хавбек провёл 11 матчей на клубном уровне, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»