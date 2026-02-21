Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус выразил недовольство речью Моуринью после матча ЛЧ «Бенфика» — «Реал»

Винисиус выразил недовольство речью Моуринью после матча ЛЧ «Бенфика» — «Реал»
Комментарии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил сильное недовольство главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью, сообщает журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Причиной раздражения бразильца стала послематчевая речь Моуринью, в которой он сравнил празднование игроков с получением расистского оскорбления. Винисиус назвал такое сравнение отвратительным и заявил, что был шокирован такими словами, не ожидая подобного от португальского наставника.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

Ответная встреча команд состоится 25 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Материалы по теме
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android