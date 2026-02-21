Винисиус выразил недовольство речью Моуринью после матча ЛЧ «Бенфика» — «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил сильное недовольство главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью, сообщает журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.

Причиной раздражения бразильца стала послематчевая речь Моуринью, в которой он сравнил празднование игроков с получением расистского оскорбления. Винисиус назвал такое сравнение отвратительным и заявил, что был шокирован такими словами, не ожидая подобного от португальского наставника.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

Ответная встреча команд состоится 25 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».