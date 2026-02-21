Расписание матчей 27-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 февраля, стартует 27-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 27-го тура АПЛ (время московское)

21 февраля, суббота:

18:00. «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»;

18:00. «Челси» — «Бёрнли»;

18:00. «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

20:30. «Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут»;

23:00. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».

22 февраля, воскресенье:

17:00. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»;

17:00. «Сандерленд» — «Фулхэм»;

17:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»;

19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал».

23 февраля, понедельник:

23:00. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 58 очков за 27 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 53 очками после 26 игр. Тройку лидеров АПЛ замыкает «Астон Вилла», у бирмингемцев 50 очков после 26 матчей.