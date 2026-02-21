Расписание матчей 27-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 февраля, стартует 27-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 27-го тура АПЛ (время московское)
21 февраля, суббота:
18:00. «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»;
18:00. «Челси» — «Бёрнли»;
18:00. «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
20:30. «Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут»;
23:00. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
22 февраля, воскресенье:
17:00. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»;
17:00. «Сандерленд» — «Фулхэм»;
17:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал».
23 февраля, понедельник:
23:00. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 58 очков за 27 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 53 очками после 26 игр. Тройку лидеров АПЛ замыкает «Астон Вилла», у бирмингемцев 50 очков после 26 матчей.