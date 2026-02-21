«Вместе они настоящие звери». Дибала — о Месси и Роналду

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Технически они разные, но ментально очень похожи. Оба обладают невероятным духом соперничества и всегда стремятся к победе. У каждого свои сильные стороны на поле, но вместе они настоящие звери», — отметил Дибала в интервью с бывшим регбистом Агустином Креви. Слова футболиста приводит La Gazzetta dello Sport.

Дибала пополнил состав «Ромы» лётом 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Ювентусом». Он стал первым иностранцем, которому за последние 20 лет покорилась планка в 200 результативных действий в турнире.