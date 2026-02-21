Скидки
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
21:00 Мск
AS сообщил новые подробности о возможном переходе Шлоттербека в «Реал»

Мадридский «Реал» близок к покупке центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Для «сливочных» усиление указанной позиции является приоритетным. Об этом сообщает AS.

По информации источника, немецкий футболист отказывается продлевать контракт со «шмелями», поэтому они намерены продать игрока грядущим летом. В последние недели «Реал» стал активнее следить за 26-летним защитником. В «Королевском клубе» ценят вклад Шлоттербека в игру «Боруссии» и его статус основного футболиста сборной Германии.

Подчёркивается, что одним из факторов, способных повлиять на переход защитника в «Реал», являются хорошие взаимоотношения между двумя клубами. «Шмели» оценивают Шлоттербека в сумму около € 50 млн.

