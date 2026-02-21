Криштиану Роналду за $ 7,5 млн приобрёл 10% акций дочерней компании Herbalife

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду инвестировал $ 7,5 млн в цифровую персонализированную операционную система для здоровья и хорошего самочувствия нового поколения Pro2col Software. Как сообщает официальный сайт компании Herbalife, футболист приобрёл 10% акций их данной технологии.

Сообщается, что Pro2col предоставляет дистрибьюторам Herbalife инструменты и аналитическую информацию, которые улучшают взаимодействие с клиентами и их поддержку, делая персонализированное питание и оздоровление более доступными и масштабируемыми. Криштиану Роналду сотрудничает с Herbalife с 2013 года.