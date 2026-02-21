Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду за $ 7,5 млн приобрёл 10% акций дочерней компании Herbalife

Криштиану Роналду за $ 7,5 млн приобрёл 10% акций дочерней компании Herbalife
Комментарии

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду инвестировал $ 7,5 млн в цифровую персонализированную операционную система для здоровья и хорошего самочувствия нового поколения Pro2col Software. Как сообщает официальный сайт компании Herbalife, футболист приобрёл 10% акций их данной технологии.

Сообщается, что Pro2col предоставляет дистрибьюторам Herbalife инструменты и аналитическую информацию, которые улучшают взаимодействие с клиентами и их поддержку, делая персонализированное питание и оздоровление более доступными и масштабируемыми. Криштиану Роналду сотрудничает с Herbalife с 2013 года.

Материалы по теме
Роналду сыграл впервые после бунта! Возвращение вышло блестящим
Роналду сыграл впервые после бунта! Возвращение вышло блестящим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android