«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало товарищеской игры, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

