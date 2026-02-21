Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — Ростов: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало товарищеской игры, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

