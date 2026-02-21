«Лейпциг» — «Боруссия»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в Германии. В качестве главного арбитра встречи выступит Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

«Боруссия» занимает второе место в текущем розыгрыше чемпионата Германии. В активе команды 51 очко в 22 играх. Отставание от лидирующей в чемпионской гонке «Баварии» составляет шесть очков. «РБ Лейпциг» с 40 очками при аналогичном количестве встреч располагается на пятой строчке.