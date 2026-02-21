Артета: борьба за титул чемпиона АПЛ становится всё более захватывающей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, становится ли психологически сложнее бороться за титул чемпиона АПЛ.

«Я думаю, что [борьба за титул] становится всё более и более захватывающей, потому что это означает, что ты становишься ближе к цели. Чем чаще ты оказываешься в подобных ситуациях, тем больше шансов на победу. То же самое и в Лиге чемпионов.

Да, сейчас важно сохранять спокойствие, быть внимательными, прислушиваться и понимать, что нужно игрокам, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вот и всё. Одна из вещей, которую нам нужно корректировать в каждой игре, — это продолжать делать то, что мы делаем, а именно — выигрывать много матчей и занимать желаемую строчку в таблице», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 27 туров АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 59 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», который имеет 53 очка после 26 матчей.