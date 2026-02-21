Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: борьба за титул чемпиона АПЛ становится всё более захватывающей

Артета: борьба за титул чемпиона АПЛ становится всё более захватывающей
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, становится ли психологически сложнее бороться за титул чемпиона АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что [борьба за титул] становится всё более и более захватывающей, потому что это означает, что ты становишься ближе к цели. Чем чаще ты оказываешься в подобных ситуациях, тем больше шансов на победу. То же самое и в Лиге чемпионов.

Да, сейчас важно сохранять спокойствие, быть внимательными, прислушиваться и понимать, что нужно игрокам, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вот и всё. Одна из вещей, которую нам нужно корректировать в каждой игре, — это продолжать делать то, что мы делаем, а именно — выигрывать много матчей и занимать желаемую строчку в таблице», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 27 туров АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 59 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», который имеет 53 очка после 26 матчей.

Материалы по теме
«Это момент разочарования». Артета — об игре «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android