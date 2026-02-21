Скидки
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
21:00 Мск
«ПСЖ» и «МЮ» могут поспорить за защитника из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Конур

«ПСЖ» и «МЮ» могут поспорить за защитника из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Конур
Комментарии

«ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» следят за центральным защитником «Байера» Эдмоном Тапсоба. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Fussballdaten.

По информации источника, «фармацевты» не стремятся продать 27-летнего футболиста, однако могут сделать это в случае подходящего предложения. «Байер» оценивает трансфер Тапсоба в € 50-60 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

«Ливерпуль» и «МЮ» могут побороться за полузащитника АПЛ стоимостью € 57,5 млн — CO

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

