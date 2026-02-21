ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 февраля, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды сыграют на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 16:00. По обоюдному решению команд игра пройдёт в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.