21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер» и «Милан» заинтересованы в подписании хавбека из «РБ Лейпциг» — Конур

Австрийский полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер может перейти в Серию А. Итальянские клубы «Интер» и «Милан» проявляют интерес к 26-летнему атакующему хавбеку. По информации инсайдера Экрема Конура, опубликованной в социальной сети X, оба клуба готовы предложить Баумгартнеру более выгодные условия, чем те, которые он имеет в «Лейпциге».

Баумгартнер подписал контракт с «Лейпцигом» в 2023 году, перейдя из «Хоффенхайма» за € 23,5 млн. В текущем сезоне австриец провёл 25 матчей за «красных быков», забив 12 голов и сделав семь результативных передач. Контракт Баумгартнера с клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость, согласно оценкам Transfermarkt, составляет € 20 млн.

