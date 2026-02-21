Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Бавария — Айнтрахт: онлайн-трансляция матча 23-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 17:30

«Бавария» — «Айнтрахт» Ф: онлайн-трансляция матча 23-го тура Бундеслиги начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и франкфуртским «Айнтрахтом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У команды 57 очков в 22 встречах. Отрыв от дортмундской «Боруссии» со второй строчки составляет шесть очков. «Айнтрахт» с 31 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
