Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может подписать Николаса Джексона из «Челси» летом — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» может подписать Николаса Джексона из «Челси» летом — TEAMtalk
Комментарии

«Бавария» не будет выкупать нападающего Николаса Джексона, арендованного у «Челси». Летом сенегальский форвард вернётся в Лондон и, вероятно, покинет стан «синих». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». В «Челси» понимают, что трансферная стоимость Джексона снизилась за время его игры в «Баварии», однако не называется сумма, за которую лондонский клуб готов продать нападающего.

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» и «МЮ» могут поспорить за защитника из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Конур

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android