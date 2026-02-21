«Манчестер Юнайтед» может подписать Николаса Джексона из «Челси» летом — TEAMtalk

«Бавария» не будет выкупать нападающего Николаса Джексона, арендованного у «Челси». Летом сенегальский форвард вернётся в Лондон и, вероятно, покинет стан «синих». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». В «Челси» понимают, что трансферная стоимость Джексона снизилась за время его игры в «Баварии», однако не называется сумма, за которую лондонский клуб готов продать нападающего.

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

