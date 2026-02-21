Скидки
«Тоттенхэм» тренируется с 13 игроками перед матчем 27-го тура АПЛ с «Арсеналом»

В преддверии матча с «Арсеналом» «Тоттенхэм» проводит тренировки с ограниченным составом. Новый тренер Игор Тудор сообщил о наличии 10 травмированных игроков, что вынудило клуб тренироваться всего с 13 футболистами.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
«Сейчас у нас 10 травмированных игроков; мы тренировались с 13. Что есть, то есть. Это не идеально, но у нас будет 13, и этого абсолютно достаточно, чтобы добиться желаемого в воскресенье в матче с «Арсеналом», — приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 22 февраля, в рамках 27-го тура Премьер-лиги. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

