Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Метц: онлайн-трансляция матча 23-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 23:05

«ПСЖ» — «Метц»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Пари Сен-Жермен» и «Метц». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Метц
Метц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. У команды 51 очко в 22 встречах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Ланса» составляет одно очко. «Метц» с 13 очками в активе занимает последнее место в турнирной таблице.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дерби в АПЛ, Спаллетти против Фабрегаса, заочная битва «Реала» и «Барсы». Топ-игры уикенда
Рейтинг
Дерби в АПЛ, Спаллетти против Фабрегаса, заочная битва «Реала» и «Барсы». Топ-игры уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android