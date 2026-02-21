«ПСЖ» — «Метц»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Пари Сен-Жермен» и «Метц». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. У команды 51 очко в 22 встречах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Ланса» составляет одно очко. «Метц» с 13 очками в активе занимает последнее место в турнирной таблице.