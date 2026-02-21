Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы сохранили команду». Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для «Балтики»

«Мы сохранили команду». Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для «Балтики»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для калининградской команды. Специалист отметил, что «Балтике» удалось сохранить команду и состав, сделав при этом точечные усиления.

— Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен. Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем — только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту, — сказал Андрей Талалаев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

