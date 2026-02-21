«Мы сохранили команду». Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги зимнего трансферного окна для калининградской команды. Специалист отметил, что «Балтике» удалось сохранить команду и состав, сделав при этом точечные усиления.

— Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен. Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем — только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту, — сказал Андрей Талалаев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».