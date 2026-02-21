«Арсенал» провёл переговоры с Леау, «Милан» готов продать игрока за € 75-80 млн — FT

«Арсенал» провёл предварительные переговоры с представителями нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 26-летнего вингера летом. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, итальянский клуб готов продать Леау за € 75-80 млн. Португальский футболист является главной трансферной целью «канониров» на лето среди атакующих игроков.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: