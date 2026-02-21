Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» провёл переговоры с Леау, «Милан» готов продать игрока за € 75-80 млн — FT

«Арсенал» провёл переговоры с Леау, «Милан» готов продать игрока за € 75-80 млн — FT
Комментарии

«Арсенал» провёл предварительные переговоры с представителями нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой 26-летнего вингера летом. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, итальянский клуб готов продать Леау за € 75-80 млн. Португальский футболист является главной трансферной целью «канониров» на лето среди атакующих игроков.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Иногда «засыпает» и выпадает из матча». Тренер «Милана» Аллегри — о Леау

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android